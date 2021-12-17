Türkiye Gazetesi

Manisa'da aynı okulda okuyan iki kızın tartışması, sokağa taşındı. Kavga etmeye başlayan kızlar birden bire saç baş saldırıya geçti. Vatandaşların müdahalesi kızları ayırmaya yetmedi.

AYIRMA ÇABALARI BOŞA ÇIKTI

Kavga, Turgulu ilçesinde yaşandı. İki kız öğrenci arasında okulda başlayan gerginlik sokağa taşınca kavga yaşandı. Birbirlerinin saçlarından tutan öğrenciler çevredekilerin müdahalesine rağmen ayrılmadı. Öğrencilerin kavga sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştığı öğrenilirken yaşananlar başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdiler Bursa'da sokak ortasında kadınlar saç saça, baş başa birbirine girdi. Kadınların kavgası kameralara yansıdı.

Genç kızların saç saça baş başa kavgası kamerada Adıyaman’da iki grup genç kız sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti.

Ne maske ne mesafe... Kızlar saç saça baş başa böyle birbirine girdi Bursa’da iki grup kızın bir parkta tekme tokat kavga ettiği anlar, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kızların sosyal mesafeye dikkat etmedikleri gibi maske takmadıkları da ortaya çıktı.