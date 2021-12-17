Türkiye Gazetesi

Şehir eşkıyaları bu defa Mardin'de ortaya çıktı. Suriye uyruklu esnaf İbrahim Amşe, dükkanında saldırıya uğradı. Saldırganların kimliğinin henüz belirlenmediği öğrenilirken, amşe'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

ATEŞ AÇILARAK VURULDU

Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesi 1'inci Cadde'de Suriye uyruklu 35 yaşındaki İbrahim Amşe, kendisine ait kuyumcu dükkanında kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açılarak vuruldu. Açılan ateş sonucu dükkan sahibi Amşe, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis gelirken İbrahim Amşe ambulans ile Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Emlak dükkanına silahlı saldırı: Göğsünden ve ayaklarından yaralandı İstanbul Sultangazi’de bir emlak dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bölgede emlak işi yapan Ahmet B. göğsünden ve ayaklarından vurularak ağır yaralandı.

İstanbul’da pompalıyla genci öldüren kebapçının dükkanına silahlı saldırı Kağıthane’de gürültü kavgası sonrası dükkanını basan gençlere pompalı tüfekle ateş açarak 21 yaşındaki Şükrü Mutlu’nun ölümüne neden olan kebapçının dükkanına motosikletli saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri motosikletli saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.