Türkiye Gazetesi

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, havalimanı apronunda acil durum tatbikatı gerçekleştirdi. Muhtemel bir uçak kazasına müdahalenin konu alındığı tatbikat, gerçeğini aratmadı.

Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) birimlerinin yanı sıra kamu kurumlarının katılımıyla gerçekleştirilen 2022 acil durum tatbikatına, 65 ARFF personeli, 35 sağlık personeli, 55 ‘yaralı yolcu’nun yanı sıra AFAD, UMKE ve diğer destek ekipleriyle birlikte yaklaşık 200 kişi katıldı.

MOTORU ALEV ALAN UÇAĞA ANINDA MÜDAHALE

Senaryoya göre Airbus A321 tipi yolcu uçağının piste inişi sırasında ön iniş takımı kırıldı. Bunun akabinde sağ motorunun yere çarpması sonucu uçakta yangın çıktı. Yaşanan kazanın hemen ardından Hava Trafik Kontrol Kulesindeki görevlilerin acil durum butonuna basmasıyla ekipler adeta seferber oldu.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı dev tatbikat, gerçeğini aratmadı

Olay yerine gelen ARFF ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Senaryo gereği uçaktan kurtarılan yaralılar da sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşındı. Ekiplerin hızlı ve koordineli refleks göstermesiyle birlikte yaralılar çok kısa sürede kurtarılarak çıkan yangın söndürüldü.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kuralları gereğince havalimanlarının hazırlaması zorunlu olan acil durum planları çerçevesinde planın işlerliğinin test edilerek kurum-kuruluşlar arası işbirliğini artırmak amacıyla 6 ayda bir masaüstü tatbikatlar, yılda bir dar kapsamlı kısmi tatbikatlar ve 2 yılda bir geniş katılımlı tatbikatlar düzenleniyor.

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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda peş peşe operasyon! 3 milyon TL’lik ürün ele geçirildi İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanında uyuşturucu ve kaçak ticari eşya yakalamaya yönelik düzenlenen operasyonlarda, yurt dışından Türkiye’ye getirilen 14 kilogram esrar, 2 bin adet botoks malzemesi, 2 bin paket sigara, bin 500 adet elektronik sigara, cep telefonları, kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar bileşenleri ve tarihi eser ele geçirildi. Operasyonlarla ele geçirilen ürünlerin yaklaşık 3 milyon Türk Lirası değerinde olduğu öğrenildi.