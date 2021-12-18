Türkiye Gazetesi

Yıllardır hayalini kurduğu evi, bir bankadan çektiği konut kredisiyle alan tüketici, borcu ödeyip tam rahat nefes almak isterken hayatının şokunu yaşadı. Banka, evi satan kişinin borcu nedeniyle eve ipotek koydu.

BANKA DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Tüketici Mahkemesi’nin yolunu tutan mağdur tüketici, 284 bin TL bedelli ipotek nedeniyle borçlu olmadığının tespitine ve ipoteğin kaldırılmasına karar verilmesini talep ederek dava etti. Davalı banka ise davanın reddini istedi.

Davayı kabul eden mahkeme, davacının davalıya 284 bin TL borçlu olmadığının tespitine, dava konusu taşınmaz üzerinde davalı lehine tesis edilen ipoteğin kaldırılmasına karar verdi.

MAHKEME BANKA LEHİNE KARAR VERİNCE, YARGITAY DEVREYE GİRDİ

Davalı banka mahkeminin kararı üzerine istinaf yoluna gitti. Bölge Adliye Mahkemesi, davalı banka lehine karar verince, temyize giden davacının ardından devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikteki kararda; davacının dava dışı bir kişiden ipotekli bir taşınmaz satın aldığına, ipoteğin konuluş nedeninin çekilen konut kredisi olduğuna, taşınmazı devraldıktan sonra ipotek borcunu ödeyerek kapattığına dikkat çekildi. Davacının gerekli tüm harç ve masrafları yatırdıktan sonra davalıdan ipoteğin kalırılmasını talep ettiği hatırlatıldı. Davalının önce talebini kabul ederek tapu müdürlüğünden ipoteğin kalırılmasını talep ettiğini ancak tapunun eksiklikler nedeniyle bankanın talebini yerine getirmemesi üzerine, banka tarafından dava dışı satıcının bankaya olan farklı borçları olduğu gerekçesi ile ipoteğin kalırılmasına yönelik talebinin kabul edilmediği dile getirildi.

TÜKETİCİ ALEYHİNE ŞARTLAR HÜKÜMSÜZ

Kararda şöyle denildi: “Dava tarihi itibariyle yürürlükte olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 5. maddesi ile sözleşmelerdeki haksız şart düzenlenmiş olup anılan kanun maddesinde ‘Haksız şart; tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır. Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür. Sözleşmenin haksız şartlar dışındaki hükümleri geçerliliğini korur. Bu durumda sözleşmeyi düzenleyen, kesin olarak hükümsüz sayılan şartlar olmasaydı diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri süremez. Bir sözleşme şartı önceden hazırlanmış ve standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmeyi düzenleyen, bir standart şartın münferiden müzakere edildiğini iddia ediyorsa bunu ispatla yükümlüdür’ denilmiştir. Somut uyuşmazlıkta; Tapu Müdürlüğünce düzenlenmiş olan ipotek senedinin ‘sözleşme şartları’ başlıklı bölümün 1. maddesi, yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler ışığında haksız şart niteliğindedir. Hal böyle olunca ilk derece mahkemesince davanın kabulüne dair verilen karar doğru olduğundan bölge adliye mahkemesince davalının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekirken bölge adliye mahkemesince yerinde olmayan gerekçe ile davalının istinaf başvurusu kabul edilerek kararın kaldırılmasına, davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. Temyiz edilen kararın davacı yararına bozulmasına oy birliği ile karar verildi.”

Yargıtay'dan emsal karar: Haksız şartlar geçersizdir Yargıtay, emsal nitelikte bir karara imza atarak tüketiciye akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartların kesin olarak hükümsüz olduğuna karar verdi.

Yargıtay'dan 100 TL masrafı çıkan sıfır otomobil için emsal karar Yeni aldığı aracın kapılarında kusur çıkan "tüketicinin para iadesi veya otomobilin değiştirilmesine" yönelik taleplerini reddeden yerel mahkeme kararını bozan Yargıtay, tüketicinin ayıp oranında indirim talebinin mahkemece değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.