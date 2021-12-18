Türkiye Gazetesi

Serik ilçesinde geçtiğimiz Kasım ayında meydana gelen olayda, Beyza Topçu ile uzun zamandır birlikte yaşadığı Mustafa G. arasında kira parası yüzünden tartışma çıkmış, Mustafa G. önce Beyza Topçu’yu ardından gürültüye uyanan 3 aylık kızı Elif Ada Topçu’yu darp etmişti.

Çocuğunun hareketsiz olduğunu fark eden anne durumu akrabalarına ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmiş, talihsiz bebek hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Mustafa G, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

RANZAYA ASILI HALDE BULUNDU

Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Mustafa G., bu sabah koğuşuna giren görevliler tarafından çarşafla ranzaya asılı halde bulundu.

Yapılan incelemede Mustafa G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Mustafa G’nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziantep'te akılalmaz olay! 3 aylık bebeğe öldüresiye döven cani baba tutuklandı Gaziantep'te 3 aylık bebeğin dövüldüğü görüntüler kan dondurdu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde bebeğin öz babası tarafından dövüldüğü iddia edildi. Dayak anına ilişkin görüntülerin ardından emniyet harekete geçti. Cani baba Yunus Göç tutuklandı. Bebeğin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Dehşete düşüren olay! Cani baba bebeğini karınca ilacıyla zehirledi Yalova’da 13 günlük öz kızının mamasına karınca ilacı karıştırarak zehirlenmesine yol açan cani baba, annenin durumu farkederek şikayetçi olması ile gözaltına alınıp tutuklandı.

Cani baba kızını katletmişti.... Annenin sözleri yürek dağladı Babası tarafından otomobiline GPS cihazı yerleştirilip takip edildikten sonra ‘annesinin yerini söylemediği’ gerekçesiyle tabancayla öldürülen doktor Gülnur Yılmaz (28) için mezun olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi. Törene katılan anne Gülden Yılmaz, kızının ölümünden önce kendisine, “anne ben erken öleceğim” dediğini söyledi. Bu konuşmalar salondaki doktor, akademisyen ve sıra arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu.

Cani baba tutuklandı Karaman'da bir çiftin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan aralarında öldürülen şahsın babasının da bulunduğu 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.