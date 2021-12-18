Türkiye Gazetesi

Ankara'da şüpheli ölümleriyle gündeme gelen Aleyna Çakır (Sema Esen) ve Esra Hankulu'nun ölümlerinde baş şüpheli olarak görülen Ümitcan Uygun'un annesinin intihar ettiği belirlendi. 48 yaşındaki Gülay Uygun'un cansız bedeni, 2020'nin 17 Eylül'ünde boş bir arazide bulunmuştu. İntihar notu bırakan kadının ölümüne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya takipsizlik kararı verildi.

TRAVMATİK TESİRLE ÖLDÜĞÜNE DAİR DELİL YOK

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede not kağıdındaki parmak izleri Gülay Uygun ile eşleşirken, eşini arayarak helallik istediği ve avukatlarına da intihar edeceği yönünde mesaj gönderdiği belirlenmişti. Soruşturma dosyasında bulunan Adli Tıp Grup Başkanlığı raporunda yer alan ifadeye göre, ateşli silah mermi çekirdeği yaralanması dışında Uygun'un travmatik bir tesirle öldüğüne dair delil bulunmadı.

İNTİHAR GEREKÇESİYLE TAKİPSİZLİK KARARI

Sabah'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gülay Uygun'un intihar ettiği gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Kararda Gülay Uygun'un çocuk yetiştirme yurdunda çalıştığı ve burada kalan çocukları gece hayatına yönlendirdiğine yönelik iddiaların olduğu televizyon programları nedeniyle ruhsal durumunun bozulduğu kaydedildi.

TANIDIKLARINDAN HELALLİK İSTEDİ

Uygun'un olay günü yanına tabanca alarak evden çıktığı ve bir taksi ile kırsal alana gittiği, buradan eşine ve avukatına haklarını helal etmeleri için mesaj yolladığı, telefonla görüştüğü, tanıdıklarına veda ettikten sonra da yanında getirdiği tabanca ile basına ateş ederek intihar ettiği aktarıldı.

Aramalar sonucu akşam saatlerinde Uygun'un cesedinin bulunduğu belirtilen raporda, olay günü tek başına olduğu belirlenen Uygun'un yalnız olarak taksi ile bulunduğu yere geldiği bulgularının aksine ölümü sırasında yanında başka kişilerin olduğuna dair hiçbir tespit yapılamadığı anlatıldı.

'KENDİ İRADESİ İLE HAYATINA SON VERDİĞİ ANLAŞILDI'

Televizyon programlarında yer alan iddialara yönelik bir kısım çevresinin intihara yönlendirmiş olabileceği yönünde soruşturmayı genişleten savcılık, programın ele alınan konular ve bu konuların işleniş biçimlerinin müntehireyi psikolojik olarak etkilediği kabul edilse bile intihar eylemi ile doğrudan irtibatı ve bu suçun unsurları bulunmadığından, iddialarla ilgili soruşturmanın sürdürülemediğini kaydetti.

Gülay Uygun'un kendi iradesi ile hayatını sonlandırdığı ifade edilen takipsizlik kararında, "Kendi iradi eylemi neticesi hayatına son verdiği, müntehiri intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ve intihara teşebbüs eylemine yardım eden herhangi bir kimse olmadığı gibi olay nedeniyle herhangi bir kimseye atfı kabil kusur ve suç bulunmadığı anlaşıldığından, olay nedeniyle açıklanan gerekçe doğrultusunda kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir" denildi.

Ümitcan Uygun'a 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Aleyna Çakır'ı ölümünden önce darp eden ve bu anları görüntüleyerek sosyal medya hesabından yayınlayan Ümitcan Uygun'a bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma’ ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ suçlarından dava açıldı.

Ümitcan Uygun'dan pes dedirten 'Aleyna Çakır' savunması Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümü sonrası suç oklarının döndüğü Ümitcan Uygun, konut dokunulmazlığına ilişkin davada hakim karşısına çıktı. Uygun Aleyna'nın kaldığı evin kendisine ait olduğunu iddia ederek, tüm giderlerinin ve faturalarının şahsı tarafından karşılandığını öne sürdü.

Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü olarak bulundu Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından ifadesi alınan Ümit Can Uygun'un çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olarak çalışan annesi Gülay Uygun, Ankara’nın Keçiören ilçesinde kafasından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu.