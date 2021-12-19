Türkiye Gazetesi

İzmir’de dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına gece saatlerinde şiddetini arttırdı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Buca ilçesinde ağaçlar kökünden söküldü, elektrik direkleri devrildi. Buca Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Kent genelindeki şiddetli fırtına, Buca’mız genelinde 45’e yakın noktada ağaç devrilmeleri ve dal kırılmalarına neden olmuştur. Park Bahçe Müdürlüğümüz, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve BUCAKUT’a bağlı ekiplerimiz zarar gören ağaçlara anında müdahale etmektedir. Ekiplerimiz fırtına dinene kadar sahada olacaktır” ifadelerine yer verildi.

AĞAÇLAR DEVİRLDİ YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bir diğer ilçe Bayraklı’da da çok sayıda ağaç devrildi. Kazımdirik Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan 6 ağaç kökünden sökülerek cadde üzerine devrildi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri devrilen ağaçları kaydırırken trafik polisleri ise caddeyi araç geçişine açıldı. Öte yandan, kuvvetli rüzgar nedeniyle kent genelinde yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı ilçe belediye ekiplerinin teyakkuzda olduğu öğrenildi.

Meteoroloji'den kar yağışı ve sağanak uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. Yurdun bazı bölgelerinde yoğun kar yağışı beklenirken bir çok ilde ise yağmur ve sağanak yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.