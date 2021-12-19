Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Güvendere Mahallesinde öğle saatlerinde vatandaşlar trafo direğinin dibinde hareketsiz halde yatan bir kadın buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede kadının hayatının kaybettiği belirlendi.

7 GÜNDÜR KAYIPTI

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu bulunan kadın cesedinin 7 gündür kayıp olan iki çocuk annesi 23 yaşındaki Şerifa Çiçek’e ait olduğu tespit edildi. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Şerifa Çiçek’in eşi Mehmet Çiçek, 12 Aralık tarihinde 3 aylık ve 4 yaşındaki çocuklarını bırakıp evden ayrılan eşi için polise kayıp ihbarında bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'da baba cinnet getirdi: 1 ölü 2 yaralı Diyarbakır’da cinnet getiren baba eşi ve iki çocuğuna elindeki bıçak ve makasla saldırdı. Cani adamın boğazını kestiği oğlu hayatını kaybederken 25 yerinden bıçakladığı eşi ve kızının durumu ise ağır. Katil güvenlik güçleri tarafından yakalanırken iki kardeşin olay yerinden kaçarak hayatta kaldığı öğrenildi.