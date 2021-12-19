Türkiye Gazetesi

Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolunun 28. kilometresinde meydana geldi.

Kütahya'dan Eskişehir yönüne gitmekte olan araçlar, kar ve buzlanma sebebiyle birbirine girdi. Kazada, 7 araçta maddi hasar meydana gelirken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza sebebiyle Kütahya-Eskişehir Karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçlar, çekicilerle yoldan kaldırıldı.

TEM'de otobüs kazası, çok sayıda yaralı var TEM otoyolu Sapanca geçişinde otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Otobüs sürücüsü sıkışırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Balıkesir'de zincirleme kaza: 3'ü sağlık görevlisi 4 yaralı Balıkesir'de bir ambulansın da karıştığı zincirleme kazada 3'ü sağlık görevlisi 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.