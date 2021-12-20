Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI

Rüzgarın genellikle güneyli ve doğulu yönlerden orta kuvvette ve kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde beklenen kar yağışının Hakkari ve Bitlis il geneli, Van ve Muş'un güney ilçelerinde yoğun kar (20-45 cm.) şeklinde ve salı (21.12.2021) günü gece saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar vb.) yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu yağmurlu, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Karabük kar yağışlı, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak yağışlı, Doğu Anadolu Bölgesi ise kar yağışlı olacak. Akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da da kar yağışı bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile güneydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa çevreleri ile İzmir'in iç, Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'a kar geliyor Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, katıldığı canlı yayında İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu. Prof. Dr. Şen, “Salı günü Balkanlardan gelen soğuk hava kütlesi ile çarşamba ve perşembe günü İç Anadolu, İç Ege dahil Uludağ Kartepe'de yarın akşamdan itibaren başlayacak. Kar yağışı doğuya doğru hareket ederken cuma akşamı Marmara bölgesine kar yağma ihtimali çok yüksek” dedi.

Meteoroloji duyurdu; Hava sıcaklıkları düşecek, cuma günü kar geliyor Meteoroloji önümüzdeki hafta ile ilgili hava durumu tahminlerini duyurdu, İstanbul'da sıcaklıkların 10 derece birden düşeceği ve Ankara'da kar yağışının beklendiği açıklandı.