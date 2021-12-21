Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün kabine toplantısının ardından döviz kurlarındaki yükselişe yönelik tedbir açıklamaları piyasaları ters yöne çevirdi. Dövizdeki hareketliliği kontrol altına almak için TL mevduata kur farkı sistemini devreye sokacaklarını belirten Erdoğan’ın açıklamasının ardından dolar sert bir düşüşe geçti. Dolardaki sert düşüşün ardından vatandaşlar döviz bürolarına akın etti.

1 MİLYAR DOLAR BOZDURULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu yeni sistemin ardından dolarda sert bir düşüş yaşandı. Dolardaki düşüşün ardından vatandaşlar döviz bürolarına akın etti. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar ise Erdoğan’ın açıklamasının ardından toplam 1 milyar dolar bozdurulduğunu ifade etti.

DÖVİZ BÜROLARINA AKIN ETTİLER

Doların bu sabah 11 seviyelerinden işlem görmesiyle vatandaşlar döviz bürolarına akın ederken, büroda kameralara takılan bir vatandaşın sözleri ise dikkat çekiciydi.

“ZARAR ETSEM DE İYİ OLDU”

Doları 18,30 liradan alıp bu sabah itibarıyla 12,15'den bozdurduğunu ifade eden vatandaş, yaşadığı zarara rağmen doların gerilemesinin kendisini memnun ettiğini "Bana göre düşmesi gerekiyordu, zarar etsem de iyi oldu" sözleriyle anlattı.

Dolar düştü fırsatçılar makası açtı: Farkı 3 liraya çıkardılar Dolar kurundaki sert düşüşle beraber döviz bürolarına akın eden vatandaşlar panodaki alış satış rakamlarını görünce şaşkına döndü. Fırsatçılığın bu kadarına da pes dedirten döviz bürolarında kur alış-satış fiyat farkının 3 TL'ye kadar çıktığı görüldü.

21 Aralık 2021 dolar, euro ve altında son durum! 21 Aralık 2021 dolar, euro ve altın ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşamki açıklamalarının ardından dolar, euro ve altında sert düşüş yaşandı.

Demet Akalın dolardaki düşüşün ardından marketleri teftiş edecek Gündemle ilgili sık sık paylaşımlar yapan Demet Akalın, düşen dövizle ilgili paylaşımda bulundu. Market fiyatlarının artmasına sitem eden şarkıcı, doların sert düşüşünün ardından “Sabah marketleri teftişe gidiyorum. Tüm fiyatlar aklımda” dedi.