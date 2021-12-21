Türkiye Gazetesi

İstanbul Fatih Cevdetpaşa Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanı 19 Aralık sabahı 04.00 sularında hırsızların hedefi oldu. Demir makas ile kepengin kilidini kıran dört kişi, 15 dakikada gümüş ve altınları çalıp kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İş yeri sahibi Ferhat Münüklü "Tezgahın içerisinden altın yüzükler, tek taş, beş taşlarımı topluyorlar. Çantaya koyuyorlar. 13-14 dakika içerisinde çıkıp gidiyorlar. 300-350 bin TL arasında şu an zararımız var. Maliyet ve satış fiyatı olarak 300-350 bin TL olarak hesapladık. Daha ne çalındığını da bilmiyoruz. Umarım zanlılar en kısa sürede bulunur. Artık güvenlik sistemini daha üst seviyeye taşıyacağım" dedi.



Kuyumcuyu soyan hırsız 'evleneceğim için yaptım' dedi Bursa'da, silahla bir kuyumcuyu soyarak 100 bin lira değerinde altın çalan şüpheli ifadesinde "Evleneceğini, ev almak için soygun yaptığını" söyledi.



Mardin'de kuyumcu cinayeti: Dükkanında saldırdılar Mardin'de Suriye uyruklu olduğu öğrenilen bir kuyumcu, dükkanında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.