Samsun'da meydana gelen olayda bir kişi evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, 19 Mayıs ilçesi Dağköy Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Şeker hastası olduğu için bir süre önce sağ ayak bileği kesilen 78 yaşındaki Mehmet Altınışık sipariş verdiği elmayı götüren arkadaşı Metin E. tarafından, evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu. Olay sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verildi. Mehmet Altınışık'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1 yıl önce boşanmıştı, evde cesedi bulundu Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kendisinden haber alınamayan 35 yaşındaki Nebahat Er, evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Namazdan çıktı, yol kenarında cesedi bulundu İzmir'de Foça'da camiden evine dönen Bekir Akıncılar'ın yol kenarında cesedi bulundu. Akıncılar'ın ölüm sebebi bilinmiyor.
Arkadaşına sipariş verdiği elmaları götürdü, hayatının şokunu yaşadı
Samsun'da feci bir olay yaşandı, arkadaşına sipariş verdiği elmaları götüren adam hayatının şokunu yaşadı...
Samsun'da meydana gelen olayda bir kişi evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, 19 Mayıs ilçesi Dağköy Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Şeker hastası olduğu için bir süre önce sağ ayak bileği kesilen 78 yaşındaki Mehmet Altınışık sipariş verdiği elmayı götüren arkadaşı Metin E. tarafından, evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu. Olay sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verildi. Mehmet Altınışık'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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