Türkiye Gazetesi

Erzurum'da kar yağışı devam ediyor, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 81 santimi buldu. Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, dün geceden beri devam eden ve sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışının yarın sabaha kadar devam edeceğini duyurdu.

Kent merkezinde 10 santimetreye çıkan kar kalınlığının sabah saatlerinde 15 santimetreye ulaşabileceği belirtildi. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 81 santimetreye ulaştığı şehirde karayolları ve belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.



Erzurum-Karayazı yoluna çığ düştü

Zaman zaman tipiye dönüşen ve özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan kardan dolayı Erzurum-Karayazı karayolu çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Trafik akışı, karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yolu temizlemesiyle normale döndü.



Çorum'da kar başladı, her yer beyaza büründü Çorum'da beklenen kar akşam saatlerinde başladı, her yer kısa sürede beyaza büründü.



Hava sıcaklığı sıfıra indi, yüksek kesimlerde kar başladı Karabük'te hava sıcaklığının sıfıra indiği yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, doğa beyaza bürünmeye başladı.