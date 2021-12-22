Türkiye Gazetesi

Mardin Ceylanpınar ilçesinde öğretmen olduğu öğrenilen M.A. isimli şahıs annesiyle birlikte geldiği hastanede mesai bitmesine rağmen ısrarla Dahiliye Uzmanı Dr. Bayram Yıldız ile görüşmek istedi. Etraftakilere sözlü saldırıda bulunan şahıs annesinin 7 temmuz 2021 tarihinde muayane olduğunu ve doktorun verdiği ilacın yanlış olduğunu iddia etti. Sözlü saldırıdan sonra şahıs odada bulunan kolonya şişesini kafasına vurarak doktoru darp etti. Doktora ilk müdahale çalıştığı Mardin Devlet Hastanesi’nde yapıldı.

İLACIN YANLIŞ OLDUĞUNU İDDİA ETTİLER

Bu tür olayların birçok meslektaşına yapıldığını söyleyen Dahiliye Uzmanı Dr. Bayram Yıldız, cezaların caydırıcı olması istediğini belirterek, “Yanlış anlaşılmalar oluyor, kulaktan dolma bilgilerle gelip izahat almadan bize saldırıyorlar. Bundan 1 yıl önce verilen bir ilacın yanlış olduğunu iddia ederek geldiler. Gerekli açıklamamızı yapmamıza rağmen, dinlemeden birden olay gelişti. Burada bizim can güvenliğimizle ilgili sorun da oluşabilir. Farklı bir şey de oluşabilir. Bu tarz olaylarda caydırıcı ceza olursa bu tür olayların daha az tekrarlanacağını düşünüyoruz. Bizim kimseye kastımız yok. Tek amacımız hastaları iyileştirmek. Şikayetçi oldum. Şikayetimin de takipçisi olacağım. Bugün öğrendiğime göre beni darbeden kişi serbest bırakılmış. Bununla ilgili de takipçi olacağım” dedi.

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