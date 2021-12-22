Türkiye Gazetesi

Koronavirüs, varyantlarının da etkisiyle yeniden vaka sayılarında artış yaşattı. Bu kapsamda alınan bilhiye göre; Adıyaman'da Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 evde karantina uygulaması başlatıldı.

VALİLİKTEN KARANTİNA AÇIKLAMASI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda, bazı mahallelerdeki 5 ev karantinaya alındı.

Adıyaman'da 24 ev karantinaya alındı Adıyaman'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Vakalar arttı, 16 ev karantinaya alındı Adıyaman'da bulunan bir mahallede, koronavirüs vakalarının artması sonucunda 16 ev karantinaya alındı.

Adıyaman'da 43 ev için karantina uygulaması başlatıldı Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 43 evde karantina uygulaması başlatıldı.