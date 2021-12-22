Türkiye Gazetesi

Fethiye'de eski kız arkadaşını tabancayla öldüren şahıs aynı silahla canına kıydı. Karaçulha Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki Derya Gül ile eski arkadaşı 40 yaşındaki Sahabe Semi Sayın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evin önünde tabancayla genç kadını vuran adam otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı.



CİNAYETİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Yaklaşık 500 metre sonra aracında intihar girişiminde bulunan Sayın, kaldırıldığı hastanede öldü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 2 çocuk annesi Gül'ün cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Yine bir kadın cinayeti... Genç kızı gözünü kırpmadan katletti İzmir'de bir şahıs, sevgilisi odluğu öne sürülen kadının evine gidip genç kızı bıçaklayarak öldürdü. Ardından kendi yaşamına son verdi.



Manisa'da kadın cinayeti! 2 çocuğunun annesini öldürdü Son kadın cinayeti haberi Manisa'dan geldi. 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Sadriye Şen kendinden 17 yaş büyük kocası tarafından vurularak öldürüldü.