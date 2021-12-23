Türkiye Gazetesi

Aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri 2 ilçeye operasyon düzenledi.

Bolvadin ve İhsaniye ilçeleri ile Beyyazı beldesinde bulunan 3 ikamete yapılan baskında 9 ton sahte katı gübre ele geçirildi.

Operasyonun ardından K.G. ve A.Ç., isimli şahıslar gözaltına alındı.

Antalya'da 24 ton sahte gübre ele geçirildi Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir gübre bayine satmak için getirilen 24 ton kimyevi sahte gübre ele geçirildi.