Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, aracı kontrolden çıkan bir otomobil sürücüsü okul servisine arkadan çarptı. 7'si öğrenci 8 kişinin yaralandığı kazada, ölen ya da durumu ağır olan vatandaşın olmadığı öğrenildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kaza, Sandıklı ilçesi Kızık köyü eski Afyonkarahisar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Türkan Özmen (22) idaresindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü kontrolünden çıkarak Bülent Yıldırım'ın (33) kullandığı servis aracına arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Özmen ile okul servisindeki öğrencilerden Hakan O. (18), Berra A. (13), Eymen A. (12), Hasan Batu C. (12), Ali Y. (11), Ecrin Nur C. (9) ve Alperen K. (8) yaralandı.



Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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