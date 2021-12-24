Türkiye Gazetesi

Aksaray Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulunda 14 Aralık günü bir öğretmenin öğrencisine attığı dayak bütün yürekleri sızlattı. Matematik öğretmeni Ali Rıza Y, beşe giden S.T.K'yi (11) sınıftan çıkarıp okul koridorunda tekme tokat dövdü. Hızını alamayan öğretmen, küçük çocuğun boğazını sıktı, yüzünü yumrukladı. Seslere çıkan bir kadın öğretmen, meslektaşının önüne atladı, kendisini siper ederek çocuğu kurtardı.

Akşam olayı öğrenen S.T.K'nin babası Duran K, darp raporu alıp şikâyette bulundu. Ali Rıza Y. gözaltına alındı ancak çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla salıverildi. Bu durum tepkilere yol açarken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı dün yaptığı açıklamada öğretmen hakkında "Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama" suçundan kamu davası açıldığını duyurdu. Savcılık, dayakçı hocaya üst hadden ceza verilmesini talep etti.

“BİZİ YALNIZ BIRAKMAYIN”

İl Millî Eğitim Müdürlüğü ise öğretmenin açığa alındığını bildirdi. Öte yandan S.T.K’yi evinde ziyaret eden Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu “Öğretmenimize derslerden el çektirildi. İki millî eğitim müfettişi görevlendirildi. Sonuç pazartesi açıklanacak. Çıkacak sonuçtan kamuoyunun tatmin olacağını düşünüyorum” dedi.

Baba Duran K. de "Psikolojimiz bozuldu. Bizi yalnız bırakmayın. Öğretmen hakkında gereği yapılsın. Bugün benim çocuğuma olan yarın başkasını çocuğuna olmasın" diye konuştu.

Öte yandan, açığa alınan bir memur, hakkında dava açılmazsa üç ay sonra görevine dönebilir. Eğer dava açılırsa her iki ayda bir müffettişler inceleme yapıp görevine dönüp dönmeyeceğine ilişkin karar verebilir.

Aksaray’da dayakçı öğretmen öğrencisini tekme tokat dövdü Aksaray’da matematik öğretmeni 5. sınıf öğrencisini sınıftan çıkararak tekme tokat dövdü. Bağrışma seslerini duyan kadın öğretmenin müdahalesiyle duran dayakçı öğretmen gözaltına alındı.