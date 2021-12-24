Türkiye Gazetesi

İstanbul Esenyurt'a bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki bir parkta 19.00 sularında kan donduran bir cinayet işlendi. Mahallede yaşayan üç çocuk annesi Meryem Yılmaz, markete gitmek için evden çıktı. Yılmaz, parkta yürüdüğü sırada bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan, kadını 15 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis, katil zanlısının 40 yaşlarında biri olduğunu belirledi. Ekiplerin peşine düştüğü zanlının, Meryem Yılmaz ile internetten tanıştığı iddia edildi.

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