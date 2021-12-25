Türkiye Gazetesi

Trafik kazası yine bir cana mal oldu. Adana'da düğüne giden çiftin bulunduğu otomobil, traktör römorkuna çarptı. Kaza sonrası otomobilin hurdaya döndüğü görülürken, araç sürücüsü ağır yaralandı, eşi ise hayatını kaybetti.

REFLEKTÖRÜ OLMAYAN TRAKTÖRE ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre, İmamoğlu-Adana karayolunda Serdar Sürücü yönetimindeki otomobil, reflektörü bulunmadığı iddia edilen traktör römorkuna arkadan çarptı. Araçtan geriye hurda yığınının kaldığı kazada Serdar Sürücü ağır yaralanırken, eşi Ümmü Sürücü ise olay yerinde hayatını kaybetti. İddiaya göre traktör sürücüsü römorku olay yerinde bırakarak kaçarken, olay yerine çok sayıda sağlık ve Cankur ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza geçiren Sürücü çiftinin Kozan'dan Adana'ya düğüne gittikleri öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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