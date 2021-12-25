Türkiye Gazetesi

Bartın'da bir vatandaşın avcılık macerası kanlı bitti. Orman'da domuz avlamaya çalışan şahıs, gelen komşusunu göremeyince hayvan sanıp ateş etti. Başındna yaralanan talihsiz adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

KAZA İDDİASI SORUŞTURULUYOR

Olay, Bartın'ın Topluca köyünde yaşandı. Taş ocakları yakınında meydana gelen olayda H.K. aynı köyden olan komşusu M.G.'yi (51) tüfekle vurdu. Olayın domuz avı sırasında kazaen meydana geldiği iddia edilirken ağır yaralanan M.G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Domuz avına giderken başından vuruldu Yozgat'ta bir kişi, pikaba konulan tüfeğin ateş alması sonucu başından vuruldu. Şahıs, domuz avına çıkamadan canından oldu.

Kardeşini domuz zannedip vurdu: Öldüğünü görünce kendini tüfekle vurdu! Erzurum’da iki kardeşten Erol A. çalıların arasında duyduğu sesi domuz zannederek kardeşi Volkan A.’ya ateş açtı. Kardeşinin öldüğünü gören Erol A. tüfeği kendine doğrultarak ateşledi. Ağır yaralanan Erol A.’nın tedavisi devam ediyor.