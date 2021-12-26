Türkiye Gazetesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar, çöp konteynerini ateşe verdi. O ana dair güvenlik kameraları kayıtlarına yakalanan şahısları İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban sosyal medya hesabından paylaşarak, "Milli servete bile bile zarar vermek hainliktir" sözleriyle tepki gösterdi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "22.12.2021 tarihinde saat 19:00 sıralarında, 6 Eylül Caddesi'nde bulunan İnegöl Belediyesine ait çöp konteynerine yanıcı madde koyan ve konteynerin kullanılmaz hale gelmesine neden olan şahıs/şahıslarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen Yakarak Kamu Malına Zarar Verme suçundan soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Şahıs veya şahısların kimlik bilgilerinin tespiti, yakalanarak gözaltına alınması için emniyet birimlerine gerekli talimatlar verilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

Eski futbolcunun oğlu dehşet saçtı: Ev ev gezip ateşe verdi Denizli'de eski bir futbolcunun oğlu olduğu öğrenilen şahıs, rastgele seçtiği evlerin perdelerini yakıp kaçtı. Daha önce kendi evini de yakma girişiminde bulunduğu öğrenilen şahsın uyuşturucu kullandığı öğrenildi.

Belediye başkanına kızıp, belediye binasını ateşe verdiler Meksika'da belediye başkanına kızan vatandaşlar, belediye binasını ateşe verip yaktı.