Türkiye Gazetesi

Pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanan dört yaşındaki Asiye Ateş'in Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle ileri tedavi için Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından planlanacak ameliyatlar için Akdeniz Üniversitesine sevki gerçekleştirildi.

Kızının devletin şefkatiyle hayatta kaldığını belirten Hüseyin Ateş "Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı’mız Fahrettin Koca başta olmak üzere Vali’miz, kaymakamlarımız ve başkanlarımız bizim için seferber oldu. Kızım için özel uçak tuttular. Benim kızım devletimizin gücüyle yaşıyor. Asiye'nin canı yandı başka çocukların canı yanmasın" dedi.

HAFTA İÇİNDE DOKU NAKLİ YAPILACAK

Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, hem çocuğu gördü hem de ailesiyle görüştü. Minik Asiye'ye hafta içinde bazı operasyonların yanı sıra doku nakli yapılması planlanıyor.

Tedavi süreci ve gelişmeler hakkında bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete "Yoğun bakımda minik kızımızla konuştum. Bilinci açık. İlk geldiğinde uğradığı saldırı yüzünden huzursuzdu fakat şu an daha sakin. Annesi Asiye'yi ağızdan besliyor. Yemek yiyebiliyor. Annesine, eve gitmek istediğini söyledi. Hayati tehlikesi şimdilik yok. Kafa derisinde ve yüz bölgesinde doku kayıpları var. Oralara doku nakli yapılacak. Hafta başında ameliyatları yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Asiye o köpeklerle böyle oynamış! Pitbull dehşetinde yeni görüntüler Asiye'nin yaşadığı dehşetin birkaç dakika öncesine ait görüntülere ulaştık. Küçük kızın köpeklerle daha önce oyun oynadığı, sarmaş dolaş olduğu fotoğraflar ortaya çıktı. Dehşet günü de Asiye, beraberinde bir yetişkin ve tasmasız iki Pitbull ile sitede yürüyor. Köpekler bir anda çıldırıp saldırıyor. Kız, saniyeler içinde kan revan içinde kalıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minik Asiye açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisinin en ideal şekilde yapılacağını, süreci hassasiyetle takip edeceklerini belirtti.