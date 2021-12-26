Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Selimzade Mahallesi Kantar Sokak’ta meydana gelen olayda 33 yaşındaki Muhammed R. Eşi 33 yaşındaki Hibetullah El Muhammed El Nasır ile henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Kavga sırasında Muhammed R. Eşini ekmek bıçağıyla çocuklarının önünde bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine 1112 Acil Servis ekibi olay yerine gelerek yaralı kadına müdahale etmek istediği sırada şüpheli elindeki bıçakla ekipleri engelleyerek evi ateşe verdi.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Küçük oğlunu kucağına alıp sokakta dolanan şüphelinin polis ekiplerince ikna edilip gözaltına alınmasının ardından, itfaiye ekipleri yangına büyümeden müdahale etti. Vücudunda 7 bıçak darbesi bulunan ve bir kısmı yanan kadın, itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılıp ambulansa alındı. 112 Acil Servis ekibinin hayatını kaybettiğini belirlediği kadının cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği bildirildi. Ailenin 4 ila 14 yaşlarında 6 çocuğunun bulunduğu ve bu çocuklardan bazılarının da olay sırasında evde olduğu öğrenildi. Çocukların geçici olarak polis ekiplerince gözetim altına alındığı öğrenildi.

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