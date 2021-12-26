Türkiye Gazetesi

Bulgaristan’dan İzmir’e yüklediği Alüminyum hurdası taşırken Edirne’de mola veren Bulgar plakalı tırın sürücüsü uykudayken brandayı yırtıp dorseye saklanan 4 Afgan göçmen Avrupa’ya gitme hayaliyle bindikleri tırdaki yolculukları Küçükkuyu’da son buldu.

YANLIŞ TIRA BİNDİLER

Hurda alüminyum yüklü tır Bulgaristan’a değil de İzmir’e gittiklerini anlayan ve soğuk nedeniyle donma tehlikesi atlatan göçmenler Küçükkuyu Mıhlı mevkiinde tırın brandasını yırtıp yoldan gecen araçlara işaret yapıp TIR sürücüsünün aracını durdurmasını sağladılar.

GERİ GÖNDERİLDİLER

Mıhlı mevkiinde durup dorsedeki göçmenleri gören sürücü jandarmaya haber vermek için 112’yi aradı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tuttukları tutanak ile mühürlü kapıyı açanınca içerideki 4 Afgan göçmen gözaltına alındı. İfadeleri alınan göçmenler daha sonra Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler.

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