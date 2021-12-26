Türkiye Gazetesi

Türkiye pitbull saldırısi ile ağır yaralanan minik Asiye'nin durumunu konuşurken, bir korkunç haberde Denizli'den geldi.

Pamukkale ilçesinde de pitbull saldırısına uğrayan yabacı uyruklu 13 yaşındaki çocuk ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kasık bölgesinden yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, köpeğin sahibi İran uyruklu M.A'yı (24) gözaltına aldı.

Köpek ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı ekiplerince gözetim altına alındı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde sokakta yürüyen çocuğun köpek tarafından ısırılması yer alıyor.

Armin Darban Jafeti, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin saldırısına uğradığı için çok korktuğunu belirterek, "Arkadaşımın evinden geliyordum. Aşağıdaki çöp kovasının orada adam köpeğine yemek verecekmiş. Köpek salınmıştı ve hiçbir önlemi yoktu. Köpek, ilk kedileri kovaladı. Ondan sonra hemen üzerime geldi. Üzerime zıpladı ve ayağımı çektiğim için çok ısırmadı. Hemen yan komşuların bahçesine sığındım." diye konuştu.

Pitbulların saldırısına uğrayan minik Asiye'nin doku nakli tamamlandı Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralandıktan sonra Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilen 4 yaşındaki Asiye Ateş'in doku nakli ameliyatı tamamlandığı bildirildi. Yaklaşık 3 saat süren ameliyatın ardından Asiye'nin doktoru Prof. Dr. Ömer Özkan, "Operasyon gayet güzel geçti. Hastanın genel durumu iyi. Asiye'nin sağlığına kavuşması 1 yılı bulabilir." dedi.

Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan Asiye’ye doku nakli ameliyatı başladı Gaziantep’te iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Asiye Ateş’e sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi’nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından doku nakline başlandı.