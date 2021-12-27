Elazığ'daki Keban Barajı'nda balığa çıkan balıkçılar, turnayı gözünden vurdu. Balıkçılar, büyüklüğüne az rastlanan yaklaşık 2 metre boyunda ve 60 kilogram ağırlığında turna balığı yakaladı. Turna, bir balıkçıda satışa çıktı. Dev turna vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Balığı gören çevredekiler cep telefonlarını çıkarıp fotoğraf çektirdi.
Keban Barajı'nda 2 metrelik turna balığı yakalandı
27.12.2021 - 18:07 | Son Güncelleme: 27.12.2021 - 18:09
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da balıkçılar yaklaşık 2 metre boyunda ve 60 kilogram ağırlığında turna balığı yakaladı.
Elazığ'daki Keban Barajı'nda balığa çıkan balıkçılar, turnayı gözünden vurdu. Balıkçılar, büyüklüğüne az rastlanan yaklaşık 2 metre boyunda ve 60 kilogram ağırlığında turna balığı yakaladı. Turna, bir balıkçıda satışa çıktı. Dev turna vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Balığı gören çevredekiler cep telefonlarını çıkarıp fotoğraf çektirdi.
Etiketler : keban barajı,turna balığı,
814877 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/814877.aspx
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