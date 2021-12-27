Elazığ'daki Keban Barajı'nda balığa çıkan balıkçılar, turnayı gözünden vurdu. Balıkçılar, büyüklüğüne az rastlanan yaklaşık 2 metre boyunda ve 60 kilogram ağırlığında turna balığı yakaladı. Turna, bir balıkçıda satışa çıktı. Dev turna vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Balığı gören çevredekiler cep telefonlarını çıkarıp fotoğraf çektirdi.