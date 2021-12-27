Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ta yalnız yaşadığı öğrenilen 43 yaşındaki adam ölü olarak bulundu. Söz konusu şahsı, dumanalrın arasında hareketsiz olaraak bulan ekipler, talihsiz vatandaşın sobadan sızan gaz dolayısıyla öldüğü ihtimali üzerinde duruyor.

YOĞUN DUMAN ARASINDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi Kümbet Caddesi üzerindeki müstakil bir evde meydana geldi. Yalnız yaşayan Salih Çıkrıkçı’dan (43) haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evde yoğun duman arasında Çıkrıkçı’yı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yapılan incelemede Çıkrıkçı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Soba gazından zehirlenen aileyi polis kurtardı Afyonkarahisar’da sobadan sızan gazdan zehirlenen aile polis tarafından kurtarıldı. Ekiplerin pencereyi kırarak girdikleri evde baygın halde bulunan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te soba gazından zehirlenen çift hastanelik oldu Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da sobadan sızan gaz 2 kişinin ölümüne sebep oldu Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti.