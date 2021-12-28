Türkiye Gazetesi

Üç hırsız, Aydın’da 25 Aralık gecesi Altınkum Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuya girdi. Hırsızlar ilk iş olarak işyerinin alarm kablosunu kesti, ardından yanında getirdikleri çantaya işyerinde bulunan altın ve ziynet eşyalarını doldurdu. Güvenlik kameralarını da unutmayan profesyonel hırsızlar, bilgisayarın hard diskini de çalarak işyerinden ayrıldı. Olayın ertesi günü işyerine gelen işyeri sahibi olayı fark ederek, durumu polise bildirdi.

ÇAMURLU AYAK İZLERİ HIRSIZLARI YAKALATTI

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından soyulan işyerinde ve işyerinin dışında çamurlu ayakkabı izleri tespit etti. Çamur izlerini takip eden polis ekipleri, izlerin bir eve gittiğini tespit etti. İşyerinin ilerisindeki bir evde kalan kişilerle ilgili araştırma yapan ve çevredeki diğer güvenlik kameralarından yola çıkan ekipler üç şüpheliyi tespit etti.

BÖLGEDE ARAÇLA KEŞİF YAPMIŞLAR

Güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkan emniyet güçleri, şüphelilerin olay saatinden önce bölgede araçla keşif yaptıkları, olay sonrasında aracın bölgeden geçtiği ve Didim’den İzmir’e gittiği ve ardından yeniden Didim’e geldiğini tespit etti.



ÇALINAN ALTINLAR KAYIP

Soyulan işyerinin ise güvenlik kameralarına bakan şirketle, işyeri sahibi arasındaki sözleşmenin yeni sona erdiği ve işyeri sahibine haber verilemediği de öğrenilirken, işyerinden 1 milyon TL’nin üzerinde altın çalındığı öğrenildi. Yakalanan üç şüphelinin ise suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, çalınan altınların ise akıbeti öğrenilemedi.

Adliyeye sevk edilen hırsız güle oynaya şarkı söyledi Kayseri’de 4 bağ evinden 25 bin TL değerinde eşya çalan 2 hırsız emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekip otosuna götürülen şahıslardan birinin “Nerde yedin paraları söyle” diye şarkı söylemesi dikkat çekti.

Kuyumcudan 350 bin TL'lik soygun İstanbul'da bir kuyumcuya giren dört hırsız, 350 bin TL değerinde altın ve gümüş çaldı. Polis, her yerde zanlıları arıyor.