Ereğli ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Raşit Tolun Hoca Alt Geçidi yanında bulunan demir yolunda meydana geldi. İddiaya göre, emekli uzman çavuş Hanifi Aktürk (51), öğle saatlerinde demir yolundan geçmek istedi. Bu sırada Ulukışla’dan, Konya’ya giden 63651 sefer sayılı yük treni Hanifi Aktürk’e çarptı.
Ağır yaralanan Hanifi Aktürk, olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Hanifi Aktürk, hayati tehlikesinin bulunması sebebiyle Konya’ya sevk edildiği esnada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
3 yıldır yoğun bakımdaydı, hayatını kaybetti Ordu’nun Altınordu ilçesinde 3 yıl önce otomobiliyle rıhtımdan manevra yaparken denize düşen ve o günden bu yana yoğun bakım tedavisi gören Tufan Aşçı, hayatını kaybetti.
Erzurum'da araba devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti Erzurum'un Tekman ilçesinde meydana gelen kazada şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.