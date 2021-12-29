Türkiye Gazetesi

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın ardından bir çok otomobil firmasına ait bayiler ellerinde araç olmadığı gerekçesiyle müşterilerine satış yapmadı. Bazı bayiler ise satış yaptıkları rakamlara araç satamayacaklarını belirterek satışları iptal etti. Bu dönemde bazı firmaların stok yaptığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm Türkiye'de stokçulara yönelik denetimler sürerken Zeytinburnu'nda bir otoparkta bulunan onlarca sıfır araç dikkat çekti. Plakasız bir şekilde otoparkta bekleyen araçlar havadan görüntülendi. Görüntüler de bir otopark dolusu sıfır aracın olduğu görüldü.

OCAK AYINDA MÜŞTERİLERE TESLİM EDİLECEK İDDİASI

Konuyla ilgili bilgi veren firma yetkilileri ise otoparktaki araçların ileri teslim tarihli kampanyaları kapsamında alındığını ve Ocak ayında müşterilere teslim edileceğini söyledi.

Otomobiller stokçuların elinde patladı Otomotiv sektöründe fiyatlar yüzde 5-10 aşağı çekildi, indirimin ise üç ay içinde yüzde 30'u bulması bekleniyor. Stokçular da ellerindeki araçları piyasaya sürmek zorunda kalacak.

Ceza kesilirken dikkat edilecek: Depoda malı olan herkes stokçu değil! Meclis gündeminde bulunan ve stokçulara 2 milyon liraya kadar ceza uygulanmasını öngören düzenleme ile ilgili tartışma yaşanıyor. Milletvekilleri, yetkin olmayan memurların; depolardaki ürünlere stokçuluk cezası kesebileceğini, bunun da mağduriyetlere yol açabileceğini söyledi. Bu endişeler sebebiyle Ticaret Bakanlığı, memurlara tanınan takdir hakkının kötüye kullanılmaması için denetimleri yapacak personelin eğitimden geçirileceğini, depolarda bekleyen mal veya ürünün stokçuluk amaçlı bekletilip bekletilmediği ayrımı için tedbir alınacağını kaydetti.

Araç stokçularına resen soruşturma başlatıldı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bayilerden aldıkları araçları stoklayanlarla ilgili resen soruşturma başlattı