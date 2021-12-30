Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre; yarın gece oluşabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak otobüs ve metro seferleri artırıldı. Cuma gecesi saat 24.00 ile cumartesi 05.00 arasında 15 ayrı hatta normalde 54 olan sefer sayısı 186’ya çıkarıldı. 24 saat hizmet veren metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 125 sefer daha yapılacak.

RAYLI SİSTEMLERE EK SEFERLER

1 Ocak 2022 Cumartesi günü ise tüm İETT seferleri cumartesi sefer planına göre düzenlenecek. İstanbul’da raylı sistemler de yılbaşında 24 saat süreyle çalışacak ve ek seferler konulacak. Metro hatlarında “Gece Metrosu” tarifesi uygulanacak. Bu hatlarda seferler, 31 Aralık Cuma sabah 06.00’dan 2 Ocak Pazar günü 02.00’ye kadar kesintisiz yapılacak.

Tramvay ve fünikülerde seferler 1 Ocak saat 02.00’ye kadar devam edecek. Şehir Hatları AŞ ise yılbaşında normal sefer tarifesiyle çalışacak.

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İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 36’lık zam İstanbul'da toplu taşımaya teklif edilen yüzde 36’lık zam teklifi oy birliğiyle kabul edildi.