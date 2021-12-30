Türkiye Gazetesi

İzmir'in Bayındır ilçesinde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkması sonucu, 3 kardeş feci şekilde hayatını kaybetmişti. Tanınmaz hale gelen kardeşlerin kimliklerinin belirlenmesi için DNA testi yapıldı.

ÇOCUKLARDAN BİRİ 3, İKİZLER İSE 1,5 YAŞINDAYDI

Yangın, 24 Aralık’ta saat 13.00 sıralarında Hacıbekir Mahallesi, Soğuksu Sokak'ta bulunan bir evde çıkmıştı. Talat Menderes'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmanın ardından söndürülürken, 3 kardeş hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemede çocukların Talha Menderes (3) ile ikiz kardeşleri Ramiz ve Yahya Menderes (1,5) oldukları belirlendi.

DNA TESTİ YAPILDI

Bayındır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan cenazeler, buradan da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Kardeşlerin kimlik tespiti için aileden kan örneği alınarak DNA testi yapıldığı belirtildi. DNA testi sonuçların çıkmasının ardından 3 kardeşin Bayındır'da toprağa verileceği öğrenildi.

İzmir'de yangın faciası: 3 çocuk hayatını kaybetti İzmir'de bir evde başlayan yangın kısa sürede büyürken, evdeki 3 kardeş alevlerin arasında kaldı. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülürken, küçük çocukların hayatını kaybettiği öğrenildi.

Beyoğlu'ndaki yangında 1 kişi hastanelik oldu Beyoğlu’nda 5 katlı binada meydana gelen yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İnanılmaz kurtuluş: Yangından kaçmak için boruya tutunup 4 kat indiler ABD’nin New York kentinde bir apartmanın 4’üncü katında çıkan yangın sonrası kaçmaya çalışan 2 kişi, çözümü binanın dışındaki boruya tutunarak aşağı inmekte buldu.