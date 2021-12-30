Türkiye Gazetesi

İstanbul'da kan donduran cinayetin ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Şişli’de bir otel odasında, Tunuslu Mariyam Aloui Ep Guitni, Mohammad O.E.A. tarafından ağzı bantlanıp, el ve ayakları bağlanarak öldürülmüş, zanlı kısa süre sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı. Şişli’de meydana gelen olaya ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, ilk olarak zanlı Mohammad O.E.A.’nın 19.40 sıralarında otele geldiği görüldü. Zanlının ardından saatler 22.19’u gösterirken Tunuslu Mariyam Aloui Ep Guitni de otele girdi. Tunuslu kadın, bir süre otelin görevlisi ile bir şeyler konuştu. Yaklaşık iki dakika sonra, Mohammad O.E.A. ve Mariyam Aloui Ep Guitni birlikte otelin üst katlarına çıkan merdivenlere yöneldi. Saat 23.36’a ait başka kamera kaydında, Mohammad O.E.A.’nın otelden çıkarak olay yerinden ayrıldığı görüldü.

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