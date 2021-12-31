Türkiye Gazetesi

Dövizdeki artış sonrası sınır komşumuz Bulgaristan'da yaşayanlar alışveriş yapmak için Edirne'yi terchi etmeye başladı. Özellikle her hafta cuma günü kurulan Ulus Pazarı, Bulgarların uğrak noktası oldu. Ancak pazar esnafı Laçin Ceylan, bir Bulgar müşterisinin verdiği doları bozdurmak için döviz bürosuna gidince dolandırıldığını anladı.

"ELİNDE DESTE DESTE PARA VARDI"

Ceylan "Geçen hafta tezgahıma Bulgar bir çift geldi; 5 tane mont, 2 tane yelek ve 3 tane ikili takım aldı. Karşılığına 500 dolar (6 bin 600 TL) verdiler. Döviz bürosuna gittiğimde 300 doların (4 bin TL) sahte olduğunu öğrendim. Beni mağdur ettiler. Müşterinin elinde desteyle para vardı. Demek ki çoğu sahteymiş. Soğuktu, elim üşüyordu, parayı aldığımda sahte olduğunu anlayamadım" diye konuştu.

Bulgarlara Edirne'de 'döviz' şoku! Elleri boş döndüler Alışveriş için Edirne’ye akın eden Bulgaristan vatandaşları, 1 Bulgar levasının 10,53 TL’den 5,75 TL’ye düştüğünü görünce şoke oldu. Geçen hafta adım atacak yer olmayan Ulus Pazarında bu hafta sakinlik hâkimdi.

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