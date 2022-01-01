Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ta, "intihar mı, cinayet girişimi mi?" diye sorgulatan bir olay yaşandı. 23 yaşındaki kızdan haber alamayan yakınlarının ekiplere haber vermesi üzerine olay yerine giden polisler, genç kızı ağır yaralı olarak buldu.



HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Basın Sitesi’nde yaşandı. İddialara göre, yakınları 23 yaşındaki Aysel İ.’den haber alınamayınca ekiplere haber verildi. Genç kızın silahla vurulmuş halde bulunmasının ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan genç kız ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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