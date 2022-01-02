Türkiye Gazetesi

Kars'tan Arpaçay istikametine doğru giden Muhammet Göktaş yönetimindeki otomobil, Akçalar köyü yakınlarında, karşı yönde seyreden Sedat Bayraktar yönetimindeki otomobille buzlu zeminde kafa kafaya çarpıştı.

KAZA SONRASI ARAÇ ALEV ALDI

Kazada Göktaş'ın kullandığı otomobil bir anda alev aldı. Çevreden geçen sürücülerin yardımıyla otomobildekiler kurtarıldı. Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazada sürücüler Göktaş ve Bayraktar ile otomobillerde bulunan Özkan, Ayfer Işık, Funda Kılınç, Ali Hamza Göktaş ve Efkan Terzi yaralandı. Kazada yaralanan 7 kişi Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri yolu trafiğe kapattı. Alev, alev yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Kocaeli'nde zincirleme kaza, yaralılar var Kocaeli’nde meydana gelen kazada 3 araç birbirine girdi, yaralılar olay yerine sevk edilen sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı.



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