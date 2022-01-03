Türkiye Gazetesi

Nazilli-Denizli karayolu üzerinde bulunan vinç imalatı yapan bir fabrikada uzun yıllardır gece bekçiliği yapan 57 yaşındaki İsmail Bilara'ya akşam yemeği için pide getiren kurye, kimseye ulaşamayınca ustasını arayarak şiparişi teslim edemediğini bildirdi.

Pide salonu sahibinin fabrika sahibini arayarak durumu bildirmesi üzerine, gece bekçisinin danışma binası içinde yerde yatar vaziyette bulunduğu kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, gece bekçisi İsmail Bilara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli ölüm üzerine başlatılan soruşturmada, güvenlik kameraları incelenirken Bilara'nın kalp krizi geçirdiği doktor tarafından tespit edildi.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Bilara'nın uzun yıllardır fabrikada gece bekçisi olarak çalıştığı kaydedildi.

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