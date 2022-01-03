Türkiye Gazetesi

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak otomobil fiyatlarında yaşanan değişimler, otomobil firmalarının stok yapmasına neden oldu. Birçok otomobil bayisi ellerinde araç olmadığını söyleyerek müşterileri geri çevirirken, bazıları ise bu rakamlara araç satamayacaklarını ile sürerek satışları iptal etti. Bu dönemde bazı firmaların stok yaptığı ortaya çıktı.



Stok yapılan araçlar havadan böyle görüntülendi

ÇAYIRLIK ALANDA ONLARCA SIFIR OTOMOBİL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm Türkiye'de stokçulara yönelik denetimler sürerken, Arnavutköy'de bir oto kiralama firmasına ait alanda bulunan onlarca sıfır araç dikkat çekti.

Kiralama firmasının işletme önünde kiralamak amacıyla bulundurduğu araçlarının yanı sıra, ikinci el ve sıfır onlarca aracı da yüksek duvarların ardındaki çayırlık alana dizdiği görüldü. İşletme önünde bulunan araç sayısının yaklaşık 3 katı kadar fazlalıkta aracın çayırlık alana dizildiği drone ile havadan tespit edildi.

DİĞER STOKÇULUK ESENYURT'TA

Bir diğer stokçuluk ifşası ise İstanbul Esenyurt’ta yaşandı. Son günlerde otomobil fiyatlarının yükselmesini fırsat bilen bazı galericilerin, satın aldıkları araçları stoklayarak daha yüksek fiyattan satmak istediği iddia edildi.

İddialar üzerine oto galeri sitesinde park halinde ve tozlar içerisinde bekletilen onlarca araç kameralara yansıdı.

Fırsatçılardan stok kurnazlığı: Oto galeri sitesinin otoparkında onlarca araç görüntülendi Esenyurt'ta bulunan oto galeri sitesinin otoparkında, stoklanmış halde onlarca araç görüntülendi.

Stokçular bir bir tespit edildi! Otopark dolusu sıfır araç Türkiye genelinde otomobil stokçularına yönelik denetim ve operasyonlar sürüyor. Zeytinburnu'nda otoparkta sıfır bekleyen bir çok araç tespit edildi. Firma sahibi araçların teslim tarihini beklediğini açıkladı.