Türkiye Gazetesi

Venuzuella uyruklu C.M.U.G, 18 Aralık 2021 tarihinde Karakas'tan İstanbul'a geldi. Uçaktan indikten sonra pasaport kontrol noktasına doğru ilerleyen şahıs aniden rahatsızlanarak bayıldı. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

12 ADET KAPSÜL TESPİT EDİLDİ

Yapılan ilk muayenenin ardından şahıs tedavisi için hastaneye kaldırıldı. C.M.U.G'un hastanede yapılan tomografi kontrolünde mide ve bağırsaklarında 12 adet kapsül tespit kokain tespit edilmesini üzerine şahıs ameliyata alındı.

TUTUKLANDI

Bağırsakları patlayan uyuşturucu kuryesi tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkemeye sevk edilen kurye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 44 kişi tutuklandı Ankara'da, 22-28 Kasım'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 367 şüpheliden 44'ü tutuklandı.

Toprak altından uyuşturucu çıktı Kocaeli'de narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonlarda toprak altından 3 kilo 597 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.