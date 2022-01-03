Türkiye Gazetesi

Üsküdar’da yapımı süren bir otel inşaatında çalışan kule vinç operatörü işçi, çalışırken öğle ezanı okuyunca operatörlüğünü yaptığı vince seccadesini sererek ibadetini yerine getirdi.

VİNCİ KIBLEYE YÖNELTTİ

Yerden 60 metre yükseklikteki işçi, vinci kıble yönüne çevirdikten sonra namazını kıldı. Operatör, namazını bitirdikten sonra çalışmasına devam ederken o anları bir vatandaş cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Üsküdar'da bir inşaat çalışan işçi ezan okununca vinç üzerinde namaz kıldı.

Üsküdar Sahili'ndeki denetimde atlı birliklere turistler yoğun ilgi gösterdi Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında devam eden sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği pazar günü Üsküdar Sahili'nde atlı birlikler denetim gerçekleştirdi. Atlı birliklere turistler yoğun ilgi gösterirken, denetim havadan da görüntülendi.

Üsküdar'da Boğaz'ın kıyısındaki 355 yıllık Vaniköy Camisi yandı İstanbul Boğazı'nın incilerinden Üsküdar'daki tarihî Vaniköy Camisinde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlere teslim olan 355 yıllık cami cayır cayır yandı. Güçlükle kontrol altına alınana yangının ardından cami kullanılamaz hale geldi.