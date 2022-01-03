Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ta 3 arkadaşın şakalaşması hastanede bitti. Gençler, yaslandıkları demir korkulukların yerinden sökülmesi üzerine birlikte 3 metreden aşağıya düştü. Çığlıkları duyan komşuların yardımına koştuğu 3 arkadaş hastaneye kaldırıldı.

GENÇLERDEN BİRİNİN VÜCUDUNA DEMİR KORKULUKLAR SAPLANDI

Edinilen bilgiye göre olay, saat 20.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde yaşandı. Serkan D., Cengiz A. ve Emrah K. evlerine gittikleri sırada yol kenarındaki demir korkuluğa yaslandı. Bir süre şakalaşan 3 arkadaş demir korkuluğun kopmasıyla birlikte yaklaşık 3 metreden aşağıya düştü. 2 arkadaş düştükleri yerde beton blok ile demir korkuluklar arasına sıkıştı. Cengiz A. ile Emrah K. olayda demirlerin vücutlarına batması sonucu yaralandı. Serkan D. ise şakalaşırken düştüklerini anlatarak arkadaşını teselli etmeye çalıştı.



Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı üç arkadaş ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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