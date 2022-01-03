Türkiye Gazetesi

Bursa’da sabah saatlerinde işe gittiği esnada bir hırsız tarafından cep telefonunu gasp edilmeye çalışılan şahıs, öfkeyle şahsa bıçakla saldırdı. Hırsızın hayatını kaybetmesinin ardından polise teslim olan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY SONRASI ŞOKA GİRDİ

Olay, sabah saat 08.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Yahşibey Mahallesi Postçular Çıkmazında meydana geldi. İddiaya göre, sabah işe gitmek için evden çıkan E.K. (22), telefonla konuşarak sokaktan geçerken Erkan A. (31) tarafından gasp edilmek istendi. Boğuşmanın ardından E.K., yanında taşıdığı bıçağı çekerek Erkan A’yı bacağından bıçakladı. Bıçaklanan genç kanlar içerisinde yere yığıldı. Şoka giren E.K. ise evine gidip, polisi arayarak teslim oldu. Çığlık seslerini duyan mahalle sakinleri, 112’yi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, E.K.’yi evinde gözaltına aldı. Kanlar içerisinde yerde yatan yaralı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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