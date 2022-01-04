Türkiye Gazetesi

Olay Kuşadası'na bağlı Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Burada yaşayan 42 yaşındaki İngilizce öğretmeni Açıkel, poligona atış için gitti. Tüfek arızalanınca kontrol etmek isteyen öğretmen silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı.

İngilizce öğretmeni, arkadaşı M.K ile gittiği poligonda atış yaparken tüfeği tutukluk yapınca arızayı gidermek istedi. Silahını sökme işlemi yaptığı esnada tüfek bir anda ateş alan öğretmen ağır yaralandı. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan İzzet Açıkel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydın'da yaşayan 42 yaşındaki İngilizce öğretmeni İzzet Açıkel gittiği poligonda yanlışlıkla kendini vurarak hayatını kaybetti.

Müslüman kadın, başörtüsüyle girişine izin verilmeyen poligona dava açtı ABD'de, Missouri eyaletinde bulunan bir poligona giden Müslüman kadın, başörtüsüyle girişine izin verilmemesi ardından, söz konusu poligonun yetkililerine dava açtı.

Atış poligonu yerine kendisini vurdu Gaziantep Şehitkamil'deki özel bir atış poligonunda korku dolu anlar yaşandı. Kazara kendini vuran genç, canından oldu.