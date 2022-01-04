Türkiye Gazetesi

Sultanbeyli’de yaşayan Sakine Kenber 2019 yışında eniştesi Tacettin Aşkenaz tarafından dolandırıldı. Kenber 2019’da yılında 1+1 evini sattığını söyleyen Aşkenaz’ın evi için 200 bin liraya anlaştı. Neyi var yoksa satan Sakine Kenber4 tane 45 gram bileziğini 5 tam altınını bir metre zincirini yarım altınını, gelinin kelepçesini, 3 tane çeyrek altını, 5 tane yüzüğünü ve küpelerini bozdurdu. “Ne benim evimi verdi, ne benim paramı geri verdi” diyen Sakine Kenber eniştesinin kendilerini tehdit ettiğini söyledi.

“CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK”

Kenber,“Ben Bingöl’deyken başka numaralarda beni arıyordu “biz seni dağa kaldıracağız, biz böyle yaparız, biz şöyle yaparız, biz mafyayız, bizim elimiz kolumuz uzundur” diyerek. Yurt dışından aradılar. Kim bilmiyorum. Özel numarada arıyordular. Şimdi bizim can güvenliğimiz yok. Ben bundan haraç veya sadaka istemiyorum. Ben bundan bir şey istemiyorum. Benim tek ricam kendi hakkımı almak. Benim çoluğumun çocuğumun rızkıdır o. Yıllardır birikimimi yaptım. Benim tek suçum, günahım bir ev sahibi olmak istememdi. Ben ev sahibi olma hayalinle yanıp tutuştum” dedi.

EV SAHİBİ OLMAK HAYALİYLE TÜM BİRİKİMİNDEN OLDU

Sakine Kenber, “Yetkililerden savcımdan, hakimden ricam, elinizi vicdanına koyun böyle karar verin. Ben de mağdurum, kiradayım, benim eşim engellidir. Yüzde 75 raporu vardır. Benim eşim kazıma kürek ile çalışan bir insandır. Ben eşimin hakkını istiyorum. Ev sahibi olmak hayaliyle bütün birikimimden oldum. Bin 400 liraya kirada oturuyorum. Bugün sene olmuş 2022 mahkememiz devam ediyor. Şu anda mağdur olan ben ve eşim, 2 aile bir evde oturuyoruz. Ben oğluma o evi aldım. 2019 yılında benim altınlarım 50 bin TL değerindeydi. Şu anda altınlarım 200 bin TL değerindedir. Benim mahkemem şu anda sürüyor. Beni mağdur etti. Başkalarını mağdur etmesinler" diye konuştu.

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