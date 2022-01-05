Türkiye Gazetesi

Bağcılar'da iki komşu arasında çamaşır kavgası birinin hastanelik olması ile son buldu. Mahmut Mahallesi 2634 Sokak'taki 4 katlı binada oturan komşular arasında balkona asılan çamaşırlar yüzünden tartışma çıktı. Tartışmaya, altlı üstlü oturan komşuların yakınları da dahil oldu.

BACAĞINDAN VURULDU

Kavgaya dönüşen tartışmada, apartman sakinlerinden Ramazan T.'nin kardeşi Recep T. silahla ayağından yaralandı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken yaralı Recep T., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisi devam eden yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Bu arada, şüphelilerin kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Çocukların kavgasına aileler karıştı: Baba oğul yaralandı, görmeye giden anne hastanede vuruldu Büyükçekmece'de çocukları kavga eden ailelerin olaya karışması üzerine, baba oğul yaralandı. Hastaneye ailesini görmeye giden anne de zanlılar tarafından vuruldu.



Gençlerin 'kız' kavgası kanlı bitti: 3 yaralı Malatya'da iki grup arasında 'kız' meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.