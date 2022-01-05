Türkiye Gazetesi

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik sürdürülen çalışma kapsamında Erzin'de uyuşturucu operasyonları yapıldı.

Yapılan bir ihbar üzerine H.Ş. adlı şahsa babası M.Ş. tarafından kurye aracılığıyla gönderildiği belirlenen kebap dürüm içerisine gizlenmiş kağıda sarılı uyuşturucu ile M.Ş.'nin yapılan üst aramasında 1,7 gram eroin, İ.Ç. adlı kişinin yapılan üst aramasında ise 6,3 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen İ.Ç. ve M.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayılan uyuşturucu kuryesi yakayı ele verdi Mide ve bağırsaklarına taşıdığı uyuşturucuları Türkiye’ye sokmak isteyen Venuzuella vatandaşı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Kapsüllerin patlamasıyla bayılan şahısın yapılan kontrollerde midesi ve bağırsaklarında 12 adet kapsül şeklinde sarılı kokain maddesi tespit edildi.

Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 44 kişi tutuklandı Ankara'da, 22-28 Kasım'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 367 şüpheliden 44'ü tutuklandı.