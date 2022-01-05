Şaban Yılmaz'ın 2 Ocak'ta kiraladığı otomobilin takip sistemi sinyalinin kesilmesi üzerine, araç kiralama şirketi yetkilileri durumu jandarmaya bildirdi.
UÇURUMA YUVARLANMIŞ HALDE BULUNDU
Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu, Yılmaz'ın kiraladığı otomobil Haskızılören Mahallesi'nde yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlanmış olarak bulundu. Ekipler, Yılmaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, AFAD ekiplerinin yardımıyla uçurumdan çıkarıldı.
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